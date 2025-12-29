Sucesos - 29/12/25 - 09:11 AM

Caen tres 'narcos' en Puerto Escondido con 1,098 paquetes de droga

Las unidades visualizaron a los ciudadanos en actitud sospechosa mientras se desplazaban en una lancha artesanal.

 

Panamá- Tres hombres que iban a recoger un alijo de más de mil paquetes de droga ocultos en la playa Puerto Escondido (Los Santos), fueron aprehendidos por aeronavales antes de que coronaran.

Según confirmó el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), las unidades visualizaron a los ciudadanos en actitud sospechosa mientras se desplazaban en una lancha artesanal.

Tras ser interceptados, los tripulantes fueron retenidos, pero dentro del navío los uniformados solo ubicaron un paquete de presunta sustancia ilícita, por lo que, en colaboración con la Policía Nacional, efectuaron un recorrido a pie por la orilla de la playa.

Tras la intensa revisión, los uniformados ubicaron 40 bultos (sacos), ocultos entre la maleza y tapados con un plástico de color negro.

El alijo, los tripulantes detenidos y la lancha fueron trasladados hasta la base Aeronaval de Mensabé, donde la Fiscalía de Drogas efectuó la diligencia de allanamiento y registro, contabilizando 1,098 paquetes de presunta sustancia ilícita por determinar.

Ahora, los tres hombres serán presentados ante un juez de garantías en Los Santos para la judicialización del caso.

