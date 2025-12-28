Sucesos - 28/12/25 - 09:49 PM

Pistoleros mandan a otro pa’l cementerio en Colón

El hombre fue atacado a tiros por pistoleros mientras se encontraba en una de las veredas

 

Por: Diomedes Sánchez S / Crítica -

La noche del domingo volvió a teñirse de sangre en la Costa Atlántica, tras el asesinato de un hombre de 35 años en un hecho violento ocurrido en la comunidad de San Isidro, corregimiento de Cativá, provincia de Colón.

La víctima fue identificada como Alberto Robert, quien fue atacado a tiros por pistoleros mientras se encontraba en una de las veredas de esta populosa barriada. 

Tras perpetrar el ataque, los sicarios se dieron a la fuga, dejando la escena marcada por el terror y el silencio.

Gravemente herido, Robert fue trasladado de urgencia al hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde los médicos confirmaron su fallecimiento debido a las múltiples heridas de bala que recibió.

En el sitio del ataque, se encontraron numerosos casquillos de bala, evidencia clara de la violencia con la que fue cometido este crimen. 

Unidades de la Policía Nacional acordonaron el área, mientras que personal del Ministerio Público inició el levantamiento de indicios, pruebas y otros elementos clave.

Te puede interesar

Pistoleros mandan a otro pa’l cementerio en Colón

Pistoleros mandan a otro pa’l cementerio en Colón

 Diciembre 28, 2025
Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante

Dos encapuchados asesinan soldador y balean a su ayudante

 Diciembre 28, 2025
Ganador de 'Pelao con salsa' sufre quemaduras de segundo grado prendiendo madera

Ganador de 'Pelao con salsa' sufre quemaduras de segundo grado prendiendo madera

 Diciembre 28, 2025
Lanchas con 922 paquetes de droga son incautadas en Archipiélago de las Perlas

Lanchas con 922 paquetes de droga son incautadas en Archipiélago de las Perlas

 Diciembre 28, 2025
Atropello mortal en Boquete: residentes denuncian exceso de velocidad en zona

Atropello mortal en Boquete: residentes denuncian exceso de velocidad en zona

 Diciembre 28, 2025

Las autoridades mantienen investigaciones en curso para esclarecer este segundo homicidio registrado este domingo en Colón, una provincia que sigue golpeada por la violencia.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Linchamiento mortal empaña Navidad en vereda El Buen Pastor

Linchamiento mortal empaña Navidad en vereda El Buen Pastor
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Si lo has visto denúncialo: Lo buscan por homicidio en Bella Vista

Si lo has visto denúncialo: Lo buscan por homicidio en Bella Vista
Abuelito se cae de hamaca mientras dormía y muere

Abuelito se cae de hamaca mientras dormía y muere
Crimen a plena luz del día: sicario mata a hombre en Nuevo Tocumen

Crimen a plena luz del día: sicario mata a hombre en Nuevo Tocumen