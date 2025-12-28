Pistoleros mandan a otro pa’l cementerio en Colón

La noche del domingo volvió a teñirse de sangre en la Costa Atlántica, tras el asesinato de un hombre de 35 años en un hecho violento ocurrido en la comunidad de San Isidro, corregimiento de Cativá, provincia de Colón.

La víctima fue identificada como Alberto Robert, quien fue atacado a tiros por pistoleros mientras se encontraba en una de las veredas de esta populosa barriada.

Tras perpetrar el ataque, los sicarios se dieron a la fuga, dejando la escena marcada por el terror y el silencio.

Gravemente herido, Robert fue trasladado de urgencia al hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde los médicos confirmaron su fallecimiento debido a las múltiples heridas de bala que recibió.

En el sitio del ataque, se encontraron numerosos casquillos de bala, evidencia clara de la violencia con la que fue cometido este crimen.

Unidades de la Policía Nacional acordonaron el área, mientras que personal del Ministerio Público inició el levantamiento de indicios, pruebas y otros elementos clave.

Las autoridades mantienen investigaciones en curso para esclarecer este segundo homicidio registrado este domingo en Colón, una provincia que sigue golpeada por la violencia.