Cayó 'Chinín': uno de los 'Más Buscados' por pandillerismo

Panamá- Riquelme Javier De Gracia Urriola, alias 'Chinín', quien figura en la lista de los 33 'Más Buscados' por pandillerismo y crimen organizado, fue aprehendido en el distrito de San Miguelito.

La Policía Nacional detalló que la ubicación del sospechoso se efectuó dentro de una vivienda en Pan de Azúcar, corregimiento Amelia Denis de Icaza, tras varias diligencias de allanamiento y registro en el sector.

A 'Chinín' se le relaciona específicamente con el delito contra la seguridad colectiva en su modalidad de pandillerismo y por su captura se ofrecía una recompensa de 2 mil dólares.

Con De Gracia, ya suman 12 los integrantes de la lista que han sido aprehendidos desde el pasado 24 de noviembre, cuando esta se divulgó.

En las próximas horas este 'Más Buscado' será presentado ante un juez de garantías para la judicialización del caso en su contra por pandillerismo.