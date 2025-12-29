Confirman identidad de víctima mortal de ataque armado en Colón

Urbano Núñez Tuñón, de 48 años de edad, fue la persona que falleció la tarde del domingo, cuando fue atacado por dos pistoleros que hicieron varios disparos que acabaron con su vida e hirieron a otra persona, en un suceso violento registrado a la 1:35 p.m., en una vivienda de la comunidad de La Medalla Milagrosa, en el corregimiento de Cristóbal Este, en Colón.

Núñez recibió varios disparos en el brazo derecho y en el tórax. Mientras que el herido fue Daniel Rodríguez, de 49 años de edad, quien recibió tiros en el tórax, abdomen, cuello y ambos brazos.

Luego del atentado, ambos fueron llevados al cuarto de urgencias del hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde posteriormente se dio a conocer el deceso de Urbano Núñez Tuñón, a la 1:48 p.m.

La investigación preliminar del caso señala que se desarrollaban trabajos al interior de la vivienda, cuando dos sujetos desconocidos llegaron de forma repentina y realizaron los disparos, hiriéndolos a ambos.

La línea de investigación apunta a que el atentado iba dirigido contra una persona que reside en esta área, lo cual es motivo de investigación.