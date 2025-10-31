Sucesos - 31/10/25 - 09:03 AM

Camioneta azul involucrada atropello que cobró la vida de un peatón

Por: Redacción Web -

Panamá- El señor Eriberto Salazar, de 60 años, falleció tras ser atropellado anoche en la Vía Interamericana, a la altura de Espavé, en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste.

El hecho, ocurrido alrededor de las 8:45 p.m. en dirección al interior del país, involucró a una camioneta de color azul, cuyo conductor permaneció en el sitio del fatal accidente.

Paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911) localizaron al adulto mayor tendido sobre el pavimento, pero solo pudieron constatar su falta de signos vitales.

Personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional coordinan las acciones relacionadas con este caso de homicidio culposo.

