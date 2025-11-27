Capturado en Panamá: Jamaicano con alerta Interpol por blanqueo de capitales

Panamá- Un ciudadano jamaicano, requerido en Estados Unidos por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, fue aprehendido este jueves en el corregimiento de Juan Díaz.

La captura se produjo durante una diligencia de allanamiento y registro adelantada por personal de la Fiscalía Sexta Subregional de Don Bosco, con el apoyo de la Unidad de Control de Multitudes, que logró ubicar al solicitado.

El extranjero mantenía en su contra una alerta de Interpol, por lo cual, una vez retenido, fue trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Una vez concluyan los trámites nacionales e internacionales, el jamaicano será extraditado a Estados Unidos para que responda por el delito que se le imputa.