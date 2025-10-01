Sucesos - 01/10/25 - 04:32 PM

Capturan en Calidonia a uno de los 'Más Buscados' en Colombia

La aprehensión del extranjero, quien figuraba en la lista de los más buscados de Colombia, se realizó alrededor del mediodía en una barbería.

 

Por: Redacción Web -

PanamáJuan David Julio Azuero, alias "Juancho Estilo", ciudadano colombiano buscado en su país por el delito de homicidio con arma de fuego, fue capturado este miércoles por agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá en el sector de Calidonia.

La aprehensión del extranjero, quien figuraba en la lista de los más buscados de Colombia, se realizó alrededor del mediodía en una barbería. La captura fue resultado de acciones estratégicas apoyadas con tecnología de Interpol, que mantenía una alerta azul internacional en su contra.

Tras la ubicación, notificación y aprehensión, el ciudadano colombiano fue remitido al Servicio Nacional de Migración, entidad a la que le corresponde iniciar los trámites para su expulsión de Panamá.

