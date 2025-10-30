Sucesos - 30/10/25 - 04:54 PM

Capturan en Capira a hombre acusado de violar y corromper a su propia hija

El indiciado fue aprehendido en el corregimiento de Trinidad de Las Minas, en el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste.

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- Un hombre requerido por el delito contra la libertad e integridad sexual en su modalidad de violación y corrupción de menores, en perjuicio de su propia hija, fue capturado por la Policía Nacional.

El indiciado fue aprehendido en el corregimiento de Trinidad de Las Minas, en el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste.

Dentro de la vivienda que ocupaba el presunto abusador sexual se recabaron indicios posiblemente relacionados con las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales sobre el caso.

Las unidades de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio Público debieron recorrer a pie una larga distancia para ubicar la vivienda del sospechoso.

Según estadísticas de delitos sexuales del Ministerio Público, de las 2,796 víctimas registradas en el país, un 3% son menores de 0-4 años, un 8% tienen entre 5-9 años, un 32% tienen edades de 10 a 14 años, un 37% son menores de 15-17 años y un 11% tienen 18 años o más.

