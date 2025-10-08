Capturan ladrón infraganti tras huir con botín de hurto en Chitré

Panamá- Un delincuente fue sorprendido dentro de una residencia en el sector de Los Cuatro Caminos, en Monagrillo, distrito de Chitré, cuando intentaba escapar con varias pertenencias hurtadas, valoradas en más de mil balboas.

Según reportes oficiales, eran dos los sujetos que ingresaron al domicilio aprovechando que la vivienda se encontraba sola. Sin embargo, uno de ellos fue capturado infraganti dentro de la casa, mientras que su cómplice logró escapar, aunque ya está plenamente identificado por las autoridades.

El detenido fue puesto a órdenes de las autoridades y fue visto con un pie vendado, presuntamente tras lesionarse al intentar huir cuando se vio rodeado por unidades policiales.

Entre los artículos recuperados se encontraron prendas de vestir, herramientas, dinero en efectivo y otros objetos valorados en más de mil balboas.

El subcomisionado Epiménides Higuera, ejecutivo de la Sexta Zona Policial de Herrera, explicó que la acción rápida se logró gracias a la colaboración de la comunidad, que alertó a la Policía Nacional mediante una llamada telefónica al notar movimientos sospechosos en el inmueble.

“Los vecinos estaban atentos y actuaron con responsabilidad. Este es un ejemplo del valor de los programas de Vecinos Vigilantes, donde todos contribuyen a mantener la seguridad de sus comunidades”, destacó Higuera.

La residencia fue acordonada por las unidades policiales mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Gracias a la rápida acción de los vecinos y la Policía Nacional, un robo fue frustrado y la tranquilidad volvió al sector, aunque los moradores aseguran que se mantendrán vigilantes para evitar nuevos incidentes.



