Sucesos - 13/10/25 - 01:44 PM

Capturan menores de edad por homicidio dominguero en Las Garzas

Un residente de la zona notificó a las autoridades que los jóvenes, a quienes no conocía, ingresaron forzosamente a su casa pasadas las 2:15 p. m. de ayer, domingo.

 

Por: Redacción Web -

Panamá - Dos menores de edad, de 16 años cada uno, fueron aprehendidos por la Policía de la Niñez y Adolescencia al interior de una vivienda ubicada en el sector de Tierra Prometida, en La Ica de Las Garzas, por su presunta vinculación con el crimen de Roger Javier Kennedy Jaén (27 años), alias 'Chinón'.

Tras la retención de los menores, los uniformados registraron el inmueble en busca del arma homicida, pero no lograron ubicarla.

Trascendió que 'Chinón' fue trasladado por unidades policiales en una patrulla hasta el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, pero llegó sin vida a la instalación médica ubicada en el corregimiento de Tocumen, ya que presentaba impactos de bala en el pecho, codo, hombro y costilla, todos en el lado izquierdo de su cuerpo.

Sobre este crimen violento se sabe que los pistoleros ingresaron a la casa de la víctima, donde él realizaba trabajos de albañilería junto a uno de sus hijos, y lo acribillaron.

 

