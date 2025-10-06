Capturan segundo sospechoso de homicidio en Buena Vista

Panamá- Una segunda persona, de 36 años de edad, vinculada con un homicidio ocurrido en la entrada de la comunidad de El Giral, en el área de la Transístmica de Colón, corregimiento de Buena Vista, durante el primer trimestre de este año, fue capturada en una diligencia de allanamiento efectuada en una vivienda de la comunidad Santa Teresita, sector B, del corregimiento de Cristóbal Este, en las afueras de la ciudad colonense.

La captura fue realizada por agentes de la Dirección Nacional de Investigación Policial (DNIP), por órdenes de la Fiscalía de Homicidios del Ministerio Público.

El hecho de sangre ocurrió el 5 de marzo de 2024 en horas de la noche, en la población de El Giral.

Ese día fue asesinado Julio Cedeño (37 años), de varios impactos de bala perpetrados por múltiples sujetos.

Según versiones del hecho, la víctima se encontraba en un estacionamiento cuando llegó un vehículo desde cual lo llamaron y luego sus ocupantes procedieron a dispararle, para luego darse a la fuga y dejarlo tendido en el suelo sin signos vitales.

A finales del mes de septiembre fue capturada otra persona vinculada con este mismo caso a la cual se le formuló cargos por el delito contra la vida e integridad personal y ordenó la detención provisional.



