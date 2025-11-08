Sucesos - 08/11/25 - 07:47 AM

Capturan a sospechoso del asesinato de Esteban De León

El arresto se llevó a cabo en el distrito de Arraiján.

 

Por: Redacción / Web -

La Policía Nacional informó hoy sobre la aprehensión de un hombre vinculado al homicidio y robo que tuvo como víctima al joven Esteban De León, de 25 años


El arresto se llevó a cabo en el distrito de Arraiján y el detenido fue trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón, donde se le están realizando los trámites pertinentes para ponerlo a disposición de las autoridades judiciales.

El cuerpo de Esteban De León fue encontrado el pasado 5 de noviembre en el sector de Las Paredes, en la 24 de Diciembre.

