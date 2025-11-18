Capturan sospechoso del crimen en Río Alejandro

Panamá- Un sujeto fue aprehendido en un procedimiento de allanamiento ordenado por el Ministerio Público en coordinación con la Policía Nacional, debido a que está presuntamente vinculado con un caso de homicidio ocurrido la tarde del 17 de noviembre, en la comunidad de Río Alejandro, corregimiento de Puerto Pilón en Colón.

En este ataque a mano armada resultaron heridas tres personas, una de las cuales falleció; la víctima fue identificada como Armando Bustamante Maceno, de 51 años de edad.

Hermógenes Arguelles, jefe de la tercera zona policial de Colón, informó que esta aprehensión guarda relación con el hecho ocurrido la tarde del 17 de noviembre, en el que una persona perdió la vida producto de un ataque con arma de fuego en Río Alejandro, lo que motivó varias diligencias de allanamiento en conjunto con el Ministerio Público.

Indicó que, como producto de estas acciones, se logró la aprehensión de una persona en una residencia ubicada en el sector de Río Alejandro, por su presunta relación con este hecho criminal.

Agregó que la Fiscalía de Homicidios espera que un juez le formule cargo por el delito contra la vida e integridad personal en su modalidad de homicidio.