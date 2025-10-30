Capturan sospechosos de homicidio de transportista

Panamá- Cinco hombres, vinculados con delitos contra la vida y la integridad personal en Las Garzas y Pueblo Nuevo en la ciudad capital, fueron aprehendidos este jueves mediante la Operación Relámpago efectuada por la Policía Nacional y el Ministerio Público en los corregimientos de Pacora, Mañanitas y Chilibre.

A tres de los detenidos se les vincula con el homicidio del transportista César Morán, ocurrido el pasado 24 de agosto en Las Garzas (Panamá Este), en medio de una celebración de cumpleaños. Producto de este ataque armado, una mujer que se encontraba cerca de Morán también resultó herida. A estos tres señalados también se les vincula con otro crimen perpetrado el 3 de septiembre en Pueblo Nuevo.

El transportista y la mujer fueron trasladados de urgencia al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, pero él falleció producto de una bala que lo alcanzó en el pecho. La mujer sobrevivió, pese a ser baleada en el cuello y la espalda.

En tanto, los otros dos aprehendidos son vinculados con una tentativa de homicidio ocurrida el 17 de octubre en Chilibre.

Tras la retención, todos los sospechosos, así como los indicios recabados, quedaron a órdenes de la Fiscalía de Homicidios y Femicidios.