Capturan a uno de los sicarios que ejecutó a hombre en Don Bosco

Panamá- Dos días después del crimen de Carlos Roberto Cantillo Magdaleno (29 años), uno de sus presuntos asesinos fue aprehendido por la Policía Nacional en el área de la Gran Estación de San Miguelito.

Según confirmó la entidad, el sospechoso fue retenido cuando conducía un sedán de color gris. Durante la verificación inicial, se comprobó que es el mismo que fue utilizado por los sicarios para desplazarse hasta la calle segunda del corregimiento de Don Bosco, muy cerca del Instituto Técnico y Profesional (IPT), para matar a sangre fría a Cantillo Magdaleno.

Un video de una cámara de vigilancia captó el momento del brutal crimen. En este se aprecia cómo los asesinos llegan a la escena en el vehículo incautado; dos de ellos se bajan y disparan a Cantillo, quien, aunque intentó escapar, cayó muerto en la acera.

El crimen ocurrió en cuestión de segundos, tan rápido que los otros trabajadores de la junta comunal de Don Bosco que realizaban trabajo comunitario junto con Cantillo, apenas tuvieron tiempo de esquivar las balas.

Sobre Cantillo, la Policía Nacional confirmó que mantenía antecedentes penales por robo a mano armada. También se conoció que había sido investigado por pandillerismo y porte ilegal de arma de fuego.

Tras la aprehensión, se coordinó con la Fiscalía de Homicidio del área metropolitana para el traslado del sospechoso y los trámites correspondientes, a fin de continuar con las investigaciones.



