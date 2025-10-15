Cayeron siete en fuerte operativo en Chitré 

Panamá- En un fuerte operativo desarrollado durante la madrugada de este miércoles, unidades de la Policía Nacional, junto al Ministerio Público, sorprendieron a varios sujetos en distintos puntos del distrito de Chitré y otras áreas de la provincia de Herrera.

Como parte de la Operación Memphis, el procedimiento policial permitió la aprehensión de siete personas, algunas de ellas buscadas por la justicia.

De acuerdo con el informe oficial, cinco de los aprehendidos eran requeridos por las autoridades: tres por delitos relacionados con drogas, uno por violencia doméstica y otro por incumplimiento de deberes familiares.

Mientras que dos fueron sorprendidos en flagrancia por posesión simple de drogas, indicó el subcomisionado Tadeo Osorio, jefe de la Sexta Zona Policial de Herrera.

Durante las acciones operativas también se logró la recuperación de un vehículo con documentos alterados, una motocicleta reportada como hurtada y otros indicios que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectivo trámite judicial.

El jefe policial señaló que este tipo de operativos se refuerzan ante la cercanía de las festividades de fundación de Chitré. “Buscamos garantizar la paz y tranquilidad de la comunidad, evitando que el delito empañe las celebraciones”, destacó el jefe policial.