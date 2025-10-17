¡Cayó armado! Policía sorprende a sujeto con pistola en calle de Buena Vista

Un hombre fue sorprendido por unidades de la Policía Nacional cuando caminaba tranquilamente por la comunidad de Buena Vista, Colón, portando un arma de fuego sin permiso.

Durante una revisión rutinaria, los agentes le encontraron una pistola calibre 9 milímetros con sus respectivas municiones.

El sujeto no pudo explicar cómo la obtuvo ni presentó permiso de portación, por lo que fue detenido y trasladado a la estación policial del corregimiento.

Posteriormente, el caso fue remitido al Ministerio Público, que investigará la procedencia del arma y las razones por las que la portaba.

Según las autoridades, este decomiso representa un avance en los esfuerzos por reducir la circulación ilegal de armas y fortalecer la seguridad ciudadana en la provincia de Colón.