¡Cazadas! 6 cancheras tras las rejas por robos audaces

Seis mujeres, conocidas popularmente como "cancheras", fueron detenidas provisionalmente tras una audiencia de garantías en la que se les imputaron robo agravado.

La captura se realizó durante la operación “Raíces”, llevada a cabo por la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana y la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron entre marzo y julio de 2025, afectando locales comerciales ubicados en los corregimientos de San Francisco y Pueblo Nuevo.

Este grupo se caracteriza por su agilidad y destreza para robar, aprovechando la distracción de sus víctimas, que en su mayoría son transeúntes. También se registraron hurtos en supermercados y farmacias, donde sustraían alimentos, productos de aseo personal, cosméticos y bebidas alcohólicas, los cuales colocaban en bolsas reutilizables.

Las mujeres cometían los robos en parejas o en grupos de hasta seis personas. Para facilitar sus acciones, utilizaban distracciones como hacerse pasar por mujeres embarazadas o acompañadas de menores de edad. En caso de ser descubiertas, recurrían a amenazas, intimidación e incluso a agresiones físicas.

