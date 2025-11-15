Colisión en Gualaca cobra la vida de dos personas y deja nueve heridos

La provincia de Chiriquí registró un trágico accidente de tránsito la madrugada de este sábado, cuando dos vehículos tipo pick-up colisionaron frontalmente en la calle principal del corregimiento de Rincón, cerca de la escuela primaria, en el distrito de Gualaca. El saldo del siniestro fue de dos víctimas fatales y al menos nueve personas lesionadas.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Arturo Antonio Díaz Vega, de 34 años, quien conducía uno de los vehículos involucrados en el accidente, y Marcel Martínez, de 47 años, quien era pasajero en el otro pick-up. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Rafael Hernández en la ciudad de David, donde lamentablemente fallecieron.

Además de los fallecidos, se reportaron alrededor de nueve personas con lesiones leves, quienes recibieron atención inmediata por parte de los servicios de ambulancia y fueron trasladadas al mismo centro hospitalario.

La Policía de Tránsito inició una investigación para esclarecer las causas del accidente, aunque se especula que factores como la velocidad y las condiciones climáticas adversas podrían haber influido en el trágico hecho.

Con este lamentable incidente, la provincia de Chiriquí alcanza los 49 muertos por accidentes de tránsito en lo que va del año, reflejando la creciente preocupación por la seguridad vial en la región.