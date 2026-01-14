Comerciante condenado por falsificar documentos de los bomberos de Arraiján

Un comerciante de origen chino fue condenado mediante un acuerdo de pena al pago de B/.1,200.00 tras ser encontrado culpable del delito de falsificación de documentos oficiales del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

Durante la audiencia en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Panamá Oeste, el Ministerio Público (MP) presentó pruebas de que el imputado falsificó sellos, certificaciones y pruebas de hermeticidad del BCBRP para operar una lavandería en un centro comercial del distrito de Arraiján.

La defensa legal del BCBRP solicitó la aplicación de 48 meses de cárcel y la inhabilitación del local por un año. Sin embargo, tanto la defensa del imputado como la del BCBRP se acogieron al artículo 220 del Código Procesal Penal, que regula los acuerdos de pena.

El juez de Garantías condenó al comerciante al pago de una multa de tres dólares diarios por 500 días, equivalente a B/.1,200.00, a cancelar en un plazo de ocho meses.

La denuncia por este caso de falsificación fue presentada en 2024 por el director general del BCBRP, Víctor Raúl Álvarez Villalobos, quien enfatizó que los permisos de seguridad no son un trámite administrativo, sino un mecanismo vital para proteger vidas humanas.

Álvarez Villalobos alertó que la falsificación de documentos técnicos pone en riesgo a la población, sobre todo en lugares con sistemas de gas y equipos industriales. Entre 2018 y 2025, Panamá registró 11 emergencias por fugas de gas, con pérdida de vidas y lesiones permanentes.