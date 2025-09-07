Sucesos - 07/9/25 - 10:10 AM

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

La información preliminar detalla que tres delincuentes llegaron a robar al Mini Súper Nueva Esperanza; uno se quedó afuera y los otros dos ingresaron al local.

 

Por: Redacción Web

Panamá- Dos ladrones fueron asesinados por un comerciante asiático en medio de un intento de robo a mano armada ocurrido anoche en un supermercado, ubicado en la vía principal de Nueva Esperanza, corregimiento 24 de Diciembre, en el área este de la ciudad capital.

La información preliminar detalla que tres delincuentes llegaron a robar al Mini Súper Nueva Esperanza; uno se quedó afuera y los otros dos ingresaron al local. Encañonaron al comerciante con armas de fuego y este, al sentir su vida en peligro, sacó una pistola que tenía y les disparó.

Los dos asaltantes, malheridos, salieron del local corriendo, pero no llegaron lejos. Uno cayó muerto en la vía principal de Nueva Esperanza, la cual pasa justo al frente del minisúper, y el otro alcanzó a llegar a la otra calle que pasa por detrás del comercio, pero igualmente murió.

El tercer implicado, al ver lo ocurrido, escapó ileso, por lo que es buscado por la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Extraoficialmente, se informó que el arma que llevaba uno de los asaltantes, supuestamente, era de juguete, pero este dato se confirmará durante la investigación de los hechos.

 

