Condenado por abuso sexual deberá entrar al registro de ofensores

La Fiscalía Regional de Chiriquí logró que una persona sancionada por delito sexual sea ingresada al Registro de Ofensores Sexuales y se le practique la reseña criminal, luego de que el Tribunal de Apelaciones acogiera la solicitud presentada por la Sección de Cumplimiento del Ministerio Público.

Durante la audiencia, la Fiscalía argumentó que la ley es clara al establecer que todas las personas condenadas por este tipo de delitos deben ser registradas obligatoriamente. Sin embargo, en este caso, un condenado a 10 años de prisión aún no había sido ingresado al registro, debido a la negativa de un juez de cumplimiento.

Esta omisión, señaló el Ministerio Público, ponía en riesgo la efectividad de la norma, cuyo objetivo principal es proteger a la sociedad, especialmente a los niños, niñas y adolescentes.

El Tribunal, tras escuchar los argumentos de las partes, respaldó la posición de la Fiscalía y ordenó el cumplimiento de lo establecido en la Ley 244, que regula el registro obligatorio de ofensores sexuales.

