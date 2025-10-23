Sucesos - 23/10/25 - 09:09 AM

Condenan a 30 años de prisión a hombre por violación agravada y corrupción

Al adulto mayor se le vincularon los hechos aberrantes ocurridos durante los años 2022 y 2023 en el distrito de Colón.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Un hombre, de 59 años, fue condenado a 30 años de cárcel, luego de que se le logró comprobar que mantuvo relaciones sexuales con una menor de edad y, además, le pagó para que se callara.

Al adulto mayor se le vincularon los hechos aberrantes ocurridos durante los años 2022 y 2023 en el distrito de Colón, donde, de acuerdo con la investigación, realizó actos libidinosos no consentidos contra la menor de edad; además, abusó sexualmente de ella y promovió su corrupción al entregarle dinero.

Durante el desarrollo del juicio oral se presentó la teoría del caso, se practicaron las pruebas y se expusieron los alegatos de clausura, lo que permitió que se declarara culpable a este hombre.

El Tribunal de Juicio también impuso al sentenciado la pena accesoria de inhabilitación para ejercer cargos, oficios o profesiones en parques parvularios, centros escolares, campos o centros deportivos y áreas aledañas, o en cualquier lugar donde regularmente se congreguen personas menores de edad para realizar actividades de desarrollo integral, por un período de 5 años, una vez cumplida la sanción principal.

El caso fue investigado por la Sección de Juicio Oral de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, la cual demostró la culpabilidad por los delitos de violación agravada y corrupción de menores.

Muchos de estos pedófilos se escudan en la religión para acercarse a sus víctimas; otros utilizan las redes sociales para proyectar una imagen de seriedad, e incluso trabajan con niños y adolescentes para permanecer cerca de sus víctimas.

