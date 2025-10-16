Condenan a 50 años de prisión a hombre que mató niña de 3 años en Colón

Panamá- A 50 años de prisión y 30 años de prohibición para portar arma de fuego, fue condenado Luis Antonio Navalo, luego de que se le comprobara que fue el autor del homicidio de una menor de solo 3 años de edad y de herir a una adolescente de 13 años, en un hecho de violencia que data de 2023.

El 28 de mayo de 2023, en una cancha deportiva de la comunidad de La Feria (Los Lagos), corregimiento de Cristóbal Este, en la provincia de Colón, dos individuos llegaron al lugar y comenzaron a disparar, hiriendo a ambas menores, de las cuales la de 3 años falleció.

Durante la investigación, se informó que este sujeto llegó con un menor de edad al área y empezaron a disparar sin importar la cantidad de personas que en ese momento se encontraba reunida en el lugar.

La sentencia fue impuesta por el Tribunal de Juicio Oral, luego que la Fiscalía comprobó que Navalo cometió los delitos de homicidio doloso agravado en perjuicio de la menor de 3 años y tentativa de homicidio doloso agravado en perjuicio de la adolescente de 13 años.

Desde el momento en que se dio el evento violento, el caso fue atendido por la Sección de Homicidio y Femicidio de Colón. La investigación comprobó que este adulto no tenía permiso para portar arma de fuego.