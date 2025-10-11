Sucesos - 11/10/25 - 08:02 AM

Condenan a hombre a 10 años por robo a migrantes en Darién

El condenado, en compañía de otras personas, utilizó un arma de fuego para intimidar y amenazar a un grupo de migrantes, a quienes despojaron de su dinero en efectivo.

 

El Tribunal de Juicio de Darién impuso una pena de 10 años y 6 meses de prisión a un hombre por el delito de robo agravado en perjuicio de migrantes irregulares de nacionalidad colombiana.
 

El hecho ocurrió el 9 de febrero de 2024, en una trocha de la selva de Darién, cerca de la comunidad de Cañas Blancas, en la Comarca Emberá Wounaan. 

Durante la audiencia de juicio oral, la Fiscalía presentó pruebas periciales, documentales y testimoniales que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado, lo que llevó a la imposición de la condena por parte del tribunal.
 

