Conductora en vía contraria ocasiona accidente; 2 personas murieron

Panamá- Francisco Valdez (38 años) y Gisela Martínez (45 años) fallecieron tras una colisión múltiple registrada en la madrugada del lunes en la Vía Interamericana, a la altura de Costa Esmeralda, distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste.

Según informes preliminares, el accidente fue ocasionado por una mujer de 45 años que conducía una camioneta pick up blanca en vía contraria por esta carretera.

Valdez, quien conducía un automóvil sedán rojo, falleció en el sitio del siniestro, mientras que Martínez, quien viajaba en una camioneta blanca, murió horas después en un centro médico de la ciudad capital.

Personal de Accidentología del Ministerio Público realiza las investigaciones correspondientes, ya que se presume que la conductora del vehículo pick up estaba en estado etílico.

El pasado domingo, un hombre de generales desconocidas, falleció a eso de las 3:00 de la madrugada, tras ser arrollado en la vía hacia el poblado de La Laguna, corregimiento de Las Lajas, en el distrito de Chame, por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga tras el accidente de tránsito.

Según un testigo, la víctima salió de un baile, se acostó en una parte oscura de la vía, por lo que se presume que el conductor del vehículo involucrado no lo vio. Lamentablemente el vehículo le aplastó la cabeza, por lo que falleció en la escena.

Con estos casos ya suman 29 las personas han fallecido este año en la provincia de Panamá Oeste en siniestros viales.