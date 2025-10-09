Conductora se estrella contra un banco en La Chorrera

Panamá- Cuantiosos daños materiales y una persona lesionada fue el resultado de un accidente que involucró a la conductora de un automóvil sedán, el cual se estrelló contra la parte frontal de una entidad bancaria cuando intentaba estacionarse.

El incidente se registró en horas de la mañana de este jueves en la Avenida de las Américas, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá trasladó a un centro médico a una adulta mayor que se encontraba dentro del banco al momento del impacto y que resultó lesionada.

Al sitio también se presentó personal del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911), quienes atendieron a la conductora del vehículo accidentado; fue evacuada a un hospital para su evaluación.

La Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional (PN) cortó el paso de vehículos por el sitio del accidente para facilitar la tarea de extracción del automóvil.

El Mayor Ariel Caballero, jefe de la seccional de Tránsito en La Chorrera, recomendó a los conductores tomar las precauciones al momento de estacionarse.



