Consternación en Santiago de Veraguas por muerte de una mujer hallada golpeada

A la espera de los resultados del examen de necropsia practicado al cadáver de la joven Yamileth Santamaría Espinosa (25 años), para conocer la causa de su fallecimiento, se encuentra la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Veraguas.

Así lo confirmó el fiscal Moisés Tuñón, quien además detalló que el informe debe establecer si la muerte ocurrió de forma natural o traumática con la participación de terceras personas, para entonces saber en qué dirección girará la investigación.

El pasado 11 de octubre, la Fiscalía Regional de Veraguas, a través de su Sección de Homicidio y Femicidio, inició una investigación relacionada con la muerte de Santamaría Espinosa, luego de una denuncia interpuesta por un familiar, confirmó el fiscal.

Hasta el momento se han desarrollado más de 20 diligencias con el objetivo de esclarecer los hechos, entre estas: entrevistas a testigos y familiares, extracción y análisis de videos provenientes de cámaras de vigilancia ubicadas en el área de interés, redacción de notas y documentos oficiales relacionados con la investigación, coordinaciones con otras unidades y autoridades competentes para el avance del proceso investigativo.

Este hecho ha generado una ola de consternación y repudio en la provincia de Veraguas, ya que la joven falleció tras permanecer varios días en estado de coma a causa de una aparente golpiza.

De acuerdo con los informes preliminares, Santamaría había salido el pasado sábado 11 de octubre con un grupo de amigas, pero fue hallada en un paraje solitario, con múltiples golpes en distintas partes del cuerpo y sin conocimiento. Testigos que dieron aviso a las autoridades indicaron que la escena era desgarradora.

Yamileth fue trasladada de urgencia al Hospital Regional Dr. Luis “Chicho” Fábrega, donde permaneció internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con diagnóstico de muerte cerebral. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció la tarde del martes, luego de una larga y dolorosa agonía.

Fuentes cercanas a la familia expresaron su indignación por la falta de respuestas, mientras que las autoridades han confirmado el inicio de las investigaciones para determinar las circunstancias que rodearon el hecho y dar con los responsables. Sin embargo, hasta la fecha no hay personas detenidas ni se han revelado mayores detalles sobre el caso.

“Queremos justicia por Yamileth. No puede quedar impune algo tan cruel”, manifestó una amiga cercana de la víctima, quien pidió la reserva de su identidad, porque las autoridades deben acelerar las pesquisas.

Este trágico suceso ha causado conmoción entre los habitantes de Santiago, quienes exigen el esclarecimiento de lo ocurrido y un castigo ejemplar para los autores del crimen que apagó la vida de una joven llena de sueños y un futuro.