¡Contacto, engaño y muerte! Se revelan detalles del caso de Esteban

Una cita a través de una plataforma para encontrar parejas gays y un encuentro que no terminó bien, fue lo que desencadenó la muerte de Esteban De León, joven de 25 años, quien fue encontrado sin vida el pasado 5 de noviembre en el sector de Las Paredes, en la 24 de Diciembre.

Durante la audiencia realizada este domingo en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) contra Arturo David Hansell y Abdiel Oglivie, dos de los sospechosos, se revelaron detalles de la relación que tenía la víctima y cómo lo contactaron para este encuentro fatal.

Esteban, el 31 de octubre, salió de la casa de su abuela para ir a una cita romántica, con la esperanza de conocer nuevas personas. No imaginaba que algo malo podría pasarle, ya que confiaba en las referencias obtenidas de la aplicación para encontrar pareja.

Sin embargo, al llegar al lugar, la escena de romance se convirtió en terror. Allí se encontró con sus presuntos asesinos, dos hombres que eran pareja y vivían juntos.



Del amor al dolor

El fiscal del caso explicó que Esteban fue ubicado mediante la aplicación por los imputados Hansell y Oglivie.

La posible causa de muerte fue asfixia mecánica, aunque todavía falta una prueba para determinar la verdadera causa del fallecimiento. Además se mantiene la investigación que determinará cómo ocurrió exactamente y si hubo discusión durante el encuentro.

En medio de la audiencia de garantías se conoció que la denuncia de la desaparición de Esteban fue puesta por su pareja oficial, quien encendió las alarmas al no tener noticias de la víctima y no podía comunicarse vía celular.

¿Cómo atraparon a Arturo y Abdiel?

Aunque hubo operativos, fue un hermano de Arturo Hansell quien dio información clave a las autoridades. Además, su madre lo entregó después de que él llegó a su casa en Panamá Este.

Se reveló también que el mismo día de la desaparición, Esteban pudo haber muerto, porque su carro se ubicó en un cuarto que los imputados alquilaban en Las Paredes.



También se conoció que el auto de Esteban estaba a la venta en Market Place de Facebook por $400, al igual que su iPhone Pro Max por $300.





Miedo y más implicados

Durante la audiencia, Hansell, alias "Pagoda", afirmó temer por su vida.

Al final de la audiencia, ambos sujetos fueron imputados por homicidio doloso agravado, robo agravado, privación de libertad y asociación ilícita.



Sin embargo, la Fiscalía reveló que no todo termina con los imputados Arturo Hansell y Abdiel Oglivie.: hay más involucrados.



Según lo que contó un hombre que sirvió de chofer a los imputados, en una estación de combustible en Tocumen llegaron otros sujetos en un auto y le entregaron una fuerte suma de dinero a los acusados.



Esto abre un nuevo capítulo en un caso que ya tiene a toda la ciudad pendiente.