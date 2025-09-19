Corrupción en IFARHU: Cae “repre” en la red de exfuncionarios

Un grupo delictivo conformado por exfuncionarios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) fue aprehendido por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado, relacionados con la entrega irregular de auxilios económicos.

Durante la operación denominada “Retorno 2.0”, desarrolla por Policía Nacional y el Ministerio Público, , fueron detenidos dos exfuncionarios de la institución, uno de los cuales actualmente se desempeña como representante del corregimiento de Barrio Colón, en el distrito de La Chorrera.

La acción incluyó tres diligencias de allanamiento realizadas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí, mediante las cuales se logró el decomiso de indicios que podrían estar vinculados con las investigaciones en curso.

Por su parte, la Policía Nacional informó, a través de su cuenta oficial de Twitter, sobre la aprehensión de dos personas en la provincia de Bocas del Toro, también requeridas por el delito de peculado en perjuicio del IFARHU. Entre los detenidos se encuentran un funcionario activo y un exfuncionario de la institución.