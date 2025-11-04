Crimen en Obarrio: Encuentran a hombre muerto en su automóvil

En la noche del 3 de noviembre, se reportó un crimen en la ciudad capital, específicamente en la calle 55 de Obarrio, corregimiento de Bella Vista.



El cuerpo de Karren Adbul Fonseca Rangel, de 36 años, fue encontrado sin vida dentro de su camioneta, estacionada en plena vía pública.



Según los informes preliminares, el cadáver presentaba dos impactos de bala en la zona del conductor.

Fonseca Rangel, quien tenía antecedentes delictivos, fue detenido en varias ocasiones y cumplió una condena por el delito de hurto.



La Fiscalía de Homicidio ha iniciado una investigación para determinar los motivos y responsables de este asesinato.

