Sucesos - 23/11/25 - 10:27 AM

Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"

La información preliminar detalla que un vehículo de color blanco pasó por la vía y sus ocupantes dispararon contra la víctima para luego darse a la fuga.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un sujeto conocido como 'Gordo' fue asesinado en horas de la noche de ayer mientras se encontraba en la Calle 12 de la barriada Torremolinos, ubicada en el corregimiento de Tocumen

La información preliminar detalla que un vehículo de color blanco pasó por la vía y sus ocupantes dispararon contra la víctima para luego darse a la fuga.

'Gordo' fue trasladado de emergencia hacia un centro médico cercano, pero falleció debido a que los impactos de bala alcanzaron órganos vitales.

Tras notificarse el deceso, personal de Criminalística y del Departamento de Investigación Policial (DIP) se presentaron en la escena del crimen para recopilar declaraciones de testigos, casquillos de balas y otros indicios que permitan adelantar la investigación del caso.

 Las autoridades también efectuaron operativos y retenes en varios puntos del corregimiento y áreas aledañas, pero hasta el momento no se ha reportado la captura de ningún sospechoso.

Te puede interesar

Vía Interamericana se tiñe de sangre de madrugada

Vía Interamericana se tiñe de sangre de madrugada

 Noviembre 23, 2025
Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"

Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"

 Noviembre 23, 2025
Plomera en Medalla Milagrosa deja un herido

Plomera en Medalla Milagrosa deja un herido

 Noviembre 23, 2025
Incautan 390 municiones de diversos calibres en David

Incautan 390 municiones de diversos calibres en David

 Noviembre 22, 2025
Pescadores de Mariato en alerta por robos de equipos de pesca

Pescadores de Mariato en alerta por robos de equipos de pesca

 Noviembre 22, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Absuelven a la mujer de la bebé falsa. Afectado habla de injusticia

Absuelven a la mujer de la bebé falsa. Afectado habla de injusticia
Mulino responde a críticas sobre sus declaraciones en Costa Rica

Mulino responde a críticas sobre sus declaraciones en Costa Rica
Imputado por asesinato de productor queda libre con firme periódica

Imputado por asesinato de productor queda libre con firme periódica
¡Gente cabreada! Denuncian fraude con la ganadora del Miss Universo

¡Gente cabreada! Denuncian fraude con la ganadora del Miss Universo