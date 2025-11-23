Crimen en Torremolinos: Ocupantes de vehículo asesinan a "Gordo"

Panamá- Un sujeto conocido como 'Gordo' fue asesinado en horas de la noche de ayer mientras se encontraba en la Calle 12 de la barriada Torremolinos, ubicada en el corregimiento de Tocumen.

La información preliminar detalla que un vehículo de color blanco pasó por la vía y sus ocupantes dispararon contra la víctima para luego darse a la fuga.

'Gordo' fue trasladado de emergencia hacia un centro médico cercano, pero falleció debido a que los impactos de bala alcanzaron órganos vitales.

Tras notificarse el deceso, personal de Criminalística y del Departamento de Investigación Policial (DIP) se presentaron en la escena del crimen para recopilar declaraciones de testigos, casquillos de balas y otros indicios que permitan adelantar la investigación del caso.

Las autoridades también efectuaron operativos y retenes en varios puntos del corregimiento y áreas aledañas, pero hasta el momento no se ha reportado la captura de ningún sospechoso.