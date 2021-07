Crítica habla con la productora de "Keeping Up With the Kardashians" (Videos)

Detrás de la exitosa serie "Keeping Up With the Kardashians", esta la productora ejecutiva Farnaz Farjam, quien después de 20 temporadas revela a Crítica algunos detalles que marcaron su trabajo en la sofisticada vida de Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kendall Jenner y Kylie Jenner.

Después de 10 años la serie llega a un fin, pero nos quedamos con cada momento que vivió la persona más cercana al clan Kardashian.

1. ¿Te imaginaste que la serie duraría 20 impresionantes temporadas?

De alguna manera sí. Para la octava temporada, Kim y yo solíamos bromear diciendo que queríamos ver la temporada 20, ¡y lo hicimos!

Publicidad



2. ¿Puedes darnos algunas ideas sobre los próximos episodios de KUTWK? (Cualquier cosa que sobresalga, que haya sucedido o apariciones especiales)

Obviamente hacemos muchos episodios que son nostálgicos ya que el programa está llegando a su fin, creo que la familia y el equipo lo estaban sintiendo mucho. Hacemos un último viaje familiar: terminamos yendo a Lake Tahoe debido a la pandemia.

Hay muchos buenos recuerdos, hay un pequeño vistazo de Kim entrando en un nuevo capítulo de su vida, celebramos los cumpleaños de muchas personas; en su momento estábamos filmando cuando Kris Jenner, Kendall, Kim y Caitlyn tienen sus cumpleaños alrededor de la misma fecha.

Creo que de todos, Scott probablemente ha tenido el momento más difícil con el final del programa, y podemos ser testigos de eso. ¡Aún queda mucho por descubrir en esta temporada!

3. Sabemos que Andy Cohen será el anfitrión de la Kardashian en la reunion para la final, pero, ¿qué podemos esperar del último episodio de KUWTK?

El último episodio muestra a la familia cerrando este capítulo de sus vidas. Cada uno elige un momento que fue especial para ellos y nos dicen por qué es que lo consideran de esa manera, y luego cae el telón final.



4. En el episodio 7 de la temporada 20 de KUWTK, vimos el anuncio de la familia para terminar el programa. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué fue lo que sentiste durante el discurso?

Estaba muy nerviosa, ya que yo supe esto el fin de semana anterior. Había estado allí desde el primer día, gran parte del equipo había estado ahí durante ocho a diez años, y la mayoría de ellos durante al menos cinco años.

Todos han trabajado muy bien juntos, por lo que el final del show fue como romper la banda de alguna manera. La industria de la televisión es muy independiente, pero con Keeping Up With The Kardashians no fue así, ya que el show seguía siendo elegido una y otra vez por la gente, por lo que todos habían estado trabajando juntos durante tanto tiempo y se había vuelto tan bueno.

El equipo también se convirtió en familia. Entonces, sabía que el discurso iba a suceder, e íbamos a notificar a todo el equipo, por lo que yo estaba muy abrumada, pensando en cómo la pequeña familia laboral de todos iba a tener que romperse un po co. Obviamente, muchas personas volverán a trabajar juntas en otros programas, pero fue emotivo.

5. Durante todas las temporadas, ¿qué momento fue:

a) El más memorable de filmar?

Uno de mis momentos más memorables fue la vez del labio de Kris Jenner. Ella no quería filmar ya que tenía el labio hinchado, pero entendió que estábamos de vacaciones familiares y eso era lo que le sucediendo, que simplemente necesita ba seguir adelante, y lo hizo. Lo que quiero decir, es que hay tantos episodios que me encantan.

b) El más gracioso o loco de filmar?

La temporada justo después de que Kim se divorció, queríamos que ella se divirtiera de nuevo. Entonces, hizo todas esas cosas en las que usaba pelucas locas y

era juguetona y súper alegre.



6.¿Tienes alguna temporada o capítulo que haya sido tu favoritode f ilmar?

Creo que la temporada ocho.



7.¿Cuál fue la locación que más te gusto filmar?

Hemos estado en tantos lugares...pero diría que Mykonos. Amo Grecia.



8.¿Recuerdas alguna anécdota mientras filmaban que no llegó a estar en la serie pero que te hubiera gustado que apareciera?

La verdad que no, siento que siempre incluimos las mejores partes.



9. ¿Cuál es la Kardashian que más adora estar frente a las cámaras?

Diría que Kim.



10. ¿Y quién es la que menos le gusta estar frente a una cámara?

Creo que diría que Kylie es a la que menos le gusta, aunque está bastante presente durante la temporada final, probablemente porque es la temporada 20 y termina el show. Si te pones a pensar en los últimos viajes familiars, Kylieno estuvo presente, pero vino a este último y definitivamente estuvo más presente en esta

temporada.

11. ¿Quién de todas es la más impredecible?

Todas son impredecibles. Uno nunca sabe las vueltas de la vida. Creo que Khloe ha pasado por mucho. Kourtney ha trabajado un montón acerca de sus emociones durante la temporada 19 y la 20. En esta última temporada, ella vino con una nueva actitud, más fresca, fue súper positiva y quiere vivir bien su vida. Es lindo

en comparación a lo que le tocó vivir en la temporada 19. Diría que todos pusieron de sí y trajeron mucho amor en la temporada 20.



12.¿Y cuál fue el momento más conmovedor y considerado? ¿Puedes darnos un ejemplo?

Diría que Kim siempre hace los regalos más conmovedores para su familia. Khloe siempre es quien es más considerada cuando se trata al equipo, hace cosas muy lindas por ellos. Uno de nuestros productores, luego de haber estado en Sudárica, tuvo que ir al hospital y tuvo que pagar $15k, por lo que estaba estresado y Khloe le escribió un cheque con esa suma de dinero para que lo pudiera pagar.



13.¿Cuál es el mejor consejo que la familia te ha dado?

Me han enseñado a ser fuerte. He estado con ellos por tanto tiempo que me suelen hablar como si fuese parte de la familia. Me enseñaron a ser fuerte y reconocer

cuando algo no es personal.

14.¿Qué sigue para ti ya que la serie ha terminado?

Sigo siendo la EVP de Bunim/Murray, así que superviso varios programas en este momento.



15.¿Qué fue lo que sentiste cuando te enteraste que Keeping Up With The Kardashians iba llegar a su fin después de todos estos años?

Estaba extremadamente triste, pero sabía que era el momento para que terminara.



16. ¿Cuáles fueron los pros y contras de hacer Keeping Up With The Kardashians?

Tengo demasiadas cosas buenas para remarcar. He podido viajar por todo el mundo, ir a los lugares más exclusivos, hacer amistades de por vida, realizar increíbles episodios como cuando se disfrazan o el episodio del vagabundo. Hemos podido hacer cosas significativas como también resaltar las increíbles historias familiares, que sé que han sido de gran ayuda para diferentes personas porque me dijeron luego que les sirvió con los problemas que tenían en sus hogares.

Por lo que hay un montón de cuestiones que son buenas y ayudan a la gente. He estado con esta familia durante 14 años y cuando eres una productora que intenta contar sus historias a veces se producen peleas con ellas. Pero al final del día me quieren y yo a ellas. Lo sobrellevamos, aunque no todos los días sean buenos. Hay veces que es desafiante. Cada una tiene sus necesidades especiales.



17. Hablando acerca de eso, al ser una familia tan grande, ¿puedes describir en una palabra como es trabajar con Kim, Kourtney y Khloe? ¿Qué las definen?

Adoro trabajar con ellas. No siempre es fácil, a veces encontrar un día par vernos es difícil ya que viajan mucho, en sí es un desafío. Pero todas son súper profesionales, muy responsabes, comunican todo de una buena manera, respetuosas, por lo que me gusta trabajar con ellas. Trabajé en otros shows donde el desafío no fue tan profesional y donde he tenido que levantarlos de la cama, despertarlos, hacer todas esas cosas que jamás las tuve que hacer con esta familia, ya que todas son súper profesionales.

18.¿Consideras que dentro de una década se podrá hacer una reboot del show?

¡Nunca digas nunca! Potencialmente, creo que van a estar abiertas a hacer algo así. Creo que es una posibilidad.



19. Has trabajado con ellas durante muchos años, eres como un miembro más de la familia. ¿Qué es lo que más extrañarás de realizar KUWTK?

¿Qué es lo que voy extrañar? Voy extrañar tener un vaso de Martini al final del rodaje con Kris Jenner



20.¿Qué es lo que consideras de diferente de KUWTK en comparación con otros realities acerca de familias y Hollywood?

Creo que es tan diferente por cómo interactúan entre ellas. Y también lo distintas que son cada una. Realmente es un familia en la que todas tienen su nombre propio, aún así se aman y cuentan con el apoyo de la otra sin importar la circunstancia. Creo que la diferencia está en cómo enfocan sus vidas y cómo son cuando

están juntas. La gente ve el show y quiere ser parte de la familia.



21. ¿Puedes contarnos acerca del episodio más feliz que recuerdes? ¿El más triste? ¿O el más controversial? ¿Cuáles son esos episodios que siempre te acuerdas?

Creo que el episodio más triste ha sido en el que a Kim le roban. Ese fue un shock, ya que no podíamos creer que algo así le hubiera sucedido a alguien como ella. Uno puede ver lo duro que fue para Kim. Diría que ese fue el más triste.

Mi episodio preferido...bueno tengo varios. Obviamente amé el del vagabundo. Pero mi preferido tiene que ser el que están en República Dominicana, cuando Kris Jenner tiene esa reacción alérgica en el labio y se parece a Bart Simpson.

Esa mañana ella me llama y me dice que no bajaba de su cuarto porque tenía una reacción alérgica. Por lo que fui corriendo, movió su mano al labio, de la misma manera que lo hace en frente a la cámara y yo me caigo al piso estallada de la risa. Y le dije que tenía que filmar y mostrarle a su familia su reacción alérgica exactamente de la misma manera que me lo había mostrado a mí.

Se lo tomó súper bien y lo hizo. Fue uno de esos momentos que siempre recordaré, que siempre me hace reír, que me hace amarlas porque están dispuestas a ser autocriticas y transparentes.

Video: E! Entertainment