Alerta vial en Coclé: 26 muertos por accidentes de tránsito

La cifra preocupa y enluta a muchas familias. En la provincia de Coclé ya se contabilizan 26 personas fallecidas por accidentes de tránsito en lo que va del año, según confirmó la Dirección de Operaciones del Tránsito.

Las autoridades señalaron que el exceso de velocidad sigue siendo la principal causa, seguido por vuelcos y accidentes que involucran motociclistas, especialmente en esta época donde aumenta el flujo vehicular hacia el interior del país.

Ante el panorama, se anunció que las unidades se mantendrán desplegadas, pero recalcaron que la clave está en la responsabilidad del conductor, respetar los límites y no manejar bajo condiciones riesgosas.