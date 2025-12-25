Bus y auto chocan en Chepo y dejan 13 heridos

Un accidente de tránsito registrado la tarde de jueves, 25 de diciembre dejó al menos 13 personas heridas. El hecho de tránsito ocurrió a la altura del puente sobre el río Mamoní, en el sector de Las Margaritas

En el accidente se vieron involucrados un autobús de la ruta Cañita–Panamá y un vehículo particular, tipo pick up. El fuerte impacto provocó momentos de caos entre pasajeros y conductores que transitaban por la zona.



La emergencia fue atendida por 8 unidades del Cuerpo de Bomberos de la Zona Regional Panamá Este, entre ellas dos ambulancias del Servicio de Atención Médica Prehospitalaria (SAMER).



Entre los 13 heridos se reportó un infante de 10 meses de edad, quien fue trasladado de urgencia al centro hospitalario más cercano para su evaluación médica. Además, uno de los adultos sufrió una fractura de fémur, considerada la lesión de mayor gravedad registrada en el accidente.

El conductor del auto particular, quien presentaba lesiones de mayor gravedad, fue el primero en ser trasladado a un centro médico, seguido del resto de los afectados, todos llevados para evaluación y atención especializada.

Debido a la magnitud del hecho, fue necesario solicitar apoyo adicional de ambulancias de otras instituciones, incluyendo la Caja de Seguro Social, mientras que unidades del SENAFRONT colaboraron en la atención y seguridad del área.

Los bomberos realizaron labores de rescate, control de la escena y evacuación de los heridos, manteniendo el control operativo hasta que la situación fue totalmente atendida y segura. Posteriormente, las unidades retornaron a sus respectivas estaciones.