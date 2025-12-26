Panamá registra 12 homicidios por cada 100 mil habitantes
Un total de 566 homicidios, 16 de ellos no intencionales, se han registrado a nivel nacional hasta el pasado 14 de diciembre de 2025, según el último informe ejecutivo del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), divulgado por el Ministerio de Seguridad.
El índice de la tasa, que comprende los homicidios intencionales como indicador de medición de la criminalidad, se calcula hasta este mes en 12 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo cual, de acuerdo con el informe, es significativo de una "tasa moderada", es decir, que hay una "violencia notable".
Según el SIEC, la provincia de Colón pasó a una tasa de 38 homicidios por cada 100 mil habitantes, "tasa alta", significativo de una "alta violencia y es alarmante".
En tanto, la provincia de Panamá se mantiene en 23 homicidios por cada 100 mil habitantes, "tasa moderada", significativo de una "violencia notable, que requiere atención". El resto de las provincias y comarcas tienen una tasa baja.
El SIEC indica que, en comparación con el mismo periodo del 2024, se registra una disminución de 3 homicidios menos, proporcional a -1%.
Las provincias de Panamá (350), Colón (111) y Panamá Oeste (51) registran la mayor cantidad de homicidios este año.
La provincia de Panamá registra un aumento de un 13%; Panamá Oeste disminuyó un 19%; y Colón, disminuyó un 6%. Esto, con respecto al mismo periodo acumulado del año 2024, según las estadísticas oficiales.
Los corregimientos con mayores números de homicidios son: en el distrito de Panamá: Pedregal (33), Tocumen (21) y 24 de diciembre (20); Colón: Cativa (22), Cristóbal Este (21) y Barrio Norte (18); San Miguelito: Belisario Frías (24), Belisario Porras y Amelia D. de Icaza (18) cada uno.
De acuerdo con las proyecciones, este mes, de mantenerse la misma tendencia, cerraría con alrededor de 47 homicidios, por debajo del máximo histórico (53).