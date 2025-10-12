Sucesos - 12/10/25 - 10:09 AM

Cruzan vía por lugar riesgoso y pagan con sus vidas

Las víctimas cruzaban la vía desde el sector de Pedregal hacia Juan Díaz, cuando fueron impactadas violentamente por un minibús de color blanco.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un hombre y una mujer, de quienes se presume eran pareja, murieron anoche luego de ser atropellados en la vía Domingo Díaz, justo donde inicia el puente vehicular a la altura de El Parador en Pedregal.

Según testigos, las víctimas cruzaban la vía desde el sector de Pedregal hacia Juan Díaz, cuando fueron impactadas violentamente por un minibús de color blanco. Se confirmó que el conductor se dedicaba al transporte pirata de pasajeros.

Al lugar acudieron paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911), pero no pudieron hacer nada por las víctimas, más que dictaminar la ausencia de signos vitales.

Al parecer, el impacto fue tan fuerte que provocó la muerte instantánea. Los cuerpos fueron proyectados varios metros y quedaron junto a la línea de jerséis que divide la vía, sobre el puente.

Una de las víctimas fue identificada como la nicaragüense, Yamilet del Carmen López Reyes (50 años), quien el próximo 24 de octubre cumpliría años. 

Testigos que transitaban por el área, al ver lo ocurrido, se preguntaron por qué las víctimas decidieron cruzar en un punto riesgoso del puente, si debajo de este hay un área por donde los peatones pueden pasar.

