Cruzó la vía y encontró la muerte: Tragedia en Villalobos

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un hombre de 56 años la tarde del jueves, en la entrada del sector de Villalobos, corregimiento de Pedregal, cerca del semáforo principal.

Según los primeros reportes, la víctima intentaba cruzar la vía cuando fue arrollada por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga inmediatamente después del impacto.

Personal paramédico del servicio de emergencias acudió al lugar, pero al llegar confirmaron que el ciudadano no presentaba signos vitales.

Las autoridades no han revelado la identidad del fallecido, mientras que la Policía Nacional inició operativos en busca del responsable del hecho.

Este nuevo caso eleva las cifras de muertes por accidentes de tránsito en el país. La Dirección Nacional de Operaciones de la Policía de Tránsito ha reportado 246 víctimas fatales en lo que va del año a nivel nacional.