Sucesos - 03/12/25 - 03:13 PM

Cuartel David Brandon: Epicentro de la lucha contra los incendios forestales

La preparación incluye jornadas de capacitación teórica que se imparten en esta estación, consideradas fundamentales para el personal para enfrentar los múltiples riesgos durante un IMAVE.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- El Cuartel David Brandon funciona como el centro de control y de operaciones para el combate de Incendios de Masa Vegetal (IMAVE). Durante todo el año, las unidades bomberiles de la Compañía Pulasky entrenan en este lugar para enfrentar la temporada seca.

La preparación incluye jornadas de capacitación teórica que se imparten en esta estación, consideradas fundamentales para el personal del Cuerpo de Bomberos para enfrentar los múltiples riesgos durante un IMAVE. Esto se debe a la compleja topografía del terreno, el tipo de material combustible o las cambiantes condiciones climáticas.

A la teoría se suman las intensas capacitaciones prácticas, donde la resistencia física y mental es crucial, puesto que muchas de estas emergencias se registran entre la 1:00 y 2:00 de la tarde y, con frecuencia, se extienden hasta altas horas de la noche.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá solicita a la comunidad comprender que "el primer anillo de seguridad somos todos". La prevención, el uso responsable del fuego y la conciencia ciudadana son aliados fundamentales para mitigar estas y otras emergencias que amenazan vidas y recursos naturales, recuerdan.

Te puede interesar

Encierran a taxista en el maletero de su propio auto durante asalto en Colón

Encierran a taxista en el maletero de su propio auto durante asalto en Colón

 Diciembre 03, 2025
Imputan a exfuncionarios de Chepo por peculado agravado con fondos del PDIS

Imputan a exfuncionarios de Chepo por peculado agravado con fondos del PDIS

 Diciembre 03, 2025
Cuartel David Brandon: Epicentro de la lucha contra los incendios forestales

Cuartel David Brandon: Epicentro de la lucha contra los incendios forestales

Diciembre 03, 2025
Un muerto y un herido en hechos violentos en Ave. Nacional y Pueblo Nuevo

Un muerto y un herido en hechos violentos en Ave. Nacional y Pueblo Nuevo

 Diciembre 03, 2025
Ataque a quema ropa en Colón: Asesinan a hombre frente a multifamiliar

Ataque a quema ropa en Colón: Asesinan a hombre frente a multifamiliar

 Diciembre 03, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera

Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera
Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza
Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas

Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas
Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas

Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas
Ráfaga de plomo mata a uno; hiere a 4, entre ellos un niño de 5 años

Ráfaga de plomo mata a uno; hiere a 4, entre ellos un niño de 5 años