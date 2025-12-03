Cuartel David Brandon: Epicentro de la lucha contra los incendios forestales

Panamá- El Cuartel David Brandon funciona como el centro de control y de operaciones para el combate de Incendios de Masa Vegetal (IMAVE). Durante todo el año, las unidades bomberiles de la Compañía Pulasky entrenan en este lugar para enfrentar la temporada seca.

La preparación incluye jornadas de capacitación teórica que se imparten en esta estación, consideradas fundamentales para el personal del Cuerpo de Bomberos para enfrentar los múltiples riesgos durante un IMAVE. Esto se debe a la compleja topografía del terreno, el tipo de material combustible o las cambiantes condiciones climáticas.

A la teoría se suman las intensas capacitaciones prácticas, donde la resistencia física y mental es crucial, puesto que muchas de estas emergencias se registran entre la 1:00 y 2:00 de la tarde y, con frecuencia, se extienden hasta altas horas de la noche.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá solicita a la comunidad comprender que "el primer anillo de seguridad somos todos". La prevención, el uso responsable del fuego y la conciencia ciudadana son aliados fundamentales para mitigar estas y otras emergencias que amenazan vidas y recursos naturales, recuerdan.