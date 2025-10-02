Cuatro estudiantes son apuñalados dentro de su salón de clases

Panamá- Cuatro estudiantes del colegio José Guardia Vega, ubicado en la ciudad de Colón, resultaron heridos la mañana de este jueves, presuntamente atacados por otro estudiante.

La información inicial del caso señala que un estudiante llegó al salón de clases y comenzó a atacar con un arma blanca a los estudiantes.

Los heridos fueron auxiliados y trasladados hacia la sala de urgencias del hospital Dr. Manuel Amador Guerrero para recibir atención médica.

En el lugar, familiares de los afectados denunciaron que un adulto mayor se apersonó junto a otras personas para amenazar a los estudiantes.

Todo ocurrió en medio de la angustia de los familiares, conociéndose que entre los estudiantes heridos hay alumnos de cuarto, quinto y sexto año.

El hospital quedó rodeado de agentes de la Policía Nacional, mientras se inicia la investigación de este caso de violencia dentro de un plantel educativo en Colón.