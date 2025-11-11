Sucesos - 11/11/25 - 02:35 PM

Cuerpo sin vida es encontrado en Ciudad Radial tras reportes de balacera

Versiones extraoficiales indican que, durante la noche del lunes, se registró una balacera en el área, y al parecer la víctima podría estar relacionada con ese hecho violento.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- El cadáver de una persona no identificada fue ubicado este martes en la Calle Quinta de Ciudad Radial, en el corregimiento de Juan Díaz.

También se informa que previamente se había producido una privación de libertad en la zona conocida como 'El Infiernito', ubicada en el mismo sector de Ciudad Radial.

La Policía Nacional confirmó el hecho violento y se espera que el jefe de la zona se dirija a los miembros de la prensa local para proporcionar más detalles.

