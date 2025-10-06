Cuñado lo apuñaló hasta matarlo en medio de riña en Gonzalillo

Panamá - Un muerto y un homicida capturado en flagrancia fue el saldo de una riña entre cuñados en el sector 8 de Gonzalillo, ubicado en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos (Panamá Norte).

El altercado entre estos parientes políticos ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada del domingo, frente a una casa sin número. Allí, por razones que se desconocen, dos hombres de 59 años (víctima) y 54 (agresor) sostuvieron una pelea en la que salió a relucir un arma blanca.

La víctima, identificada como Ramón Carrión Centella, murió en la escena luego de que su atacante le asestara puñaladas en el cuello, brazo, rostro y tórax, todas en el lado izquierdo de su cuerpo.

Carrión se desplomó al suelo y cayó en la cuneta que está en la orilla de la vía, punto donde fue localizado por unidades de la Policía Nacional que acudieron al lugar tras recibir una llamada de alerta.

Los uniformados levantaron a Carrión y lo subieron a una patrulla para trasladarlo a la urgencia del Hospital San Miguel Arcángel; sin embargo, al ser ingresado, los galenos que lo atendieron determinaron que ya no presentaba signos vitales.