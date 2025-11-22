Sucesos - 22/11/25 - 01:11 PM

De Madrid a Panamá: Extraditan a presunto autor de secuestro en Chiriquí

El hombre está vinculado a un secuestro ocurrido el 3 de febrero de 2017, en un estacionamiento comercial en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

 

Por: Redacción / Web -

Unidades de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá viajaron hasta Madrid, España, para hacer efectiva la extradición de un ciudadano panameño implicado en un caso de secuestro, robo y asociación ilícita.

 El hombre está vinculado a un secuestro ocurrido el 3 de febrero de 2017, en un estacionamiento comercial en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

En el hecho, varios sujetos secuestraron a un empresario y pidieron una considerable suma de dinero a cambio de su liberación. Tras una investigación, las autoridades identificaron a uno de los presuntos implicados, quien logró salir del país antes de ser detenido.

Por la activación de los protocolos internacionales de Interpol en 196 países miembros, el sospechoso fue localizado y arrestado en España.

 Tras su extradición, el hombre será puesto a disposición del Ministerio Público de Panamá para continuar con el proceso judicial y responder por los delitos cometidos

Te puede interesar

De Madrid a Panamá: Extraditan a presunto autor de secuestro en Chiriquí

De Madrid a Panamá: Extraditan a presunto autor de secuestro en Chiriquí

 Noviembre 22, 2025
Cae red de narcotraficantes con 696 paquetes de droga en dos operaciones

Cae red de narcotraficantes con 696 paquetes de droga en dos operaciones

 Noviembre 22, 2025
Reinician labores de búsqueda y rescate de desaparecido en Veraguas

Reinician labores de búsqueda y rescate de desaparecido en Veraguas

 Noviembre 22, 2025
Amanecer de terror en Puerto Pilón: Dos asesinatos en un mismo corregimiento

Amanecer de terror en Puerto Pilón: Dos asesinatos en un mismo corregimiento

 Noviembre 22, 2025
Amenazan a representante y a su padre

Amenazan a representante y a su padre

 Noviembre 22, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre murió desangrado tras ser macheteado en una pierna

Hombre murió desangrado tras ser macheteado en una pierna
Aprehenden excomisionado por enriquecimiento ilícito

Aprehenden excomisionado por enriquecimiento ilícito
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Susto en Villa Grecia: concretera fuera de control deja un herido

Susto en Villa Grecia: concretera fuera de control deja un herido
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí