De Madrid a Panamá: Extraditan a presunto autor de secuestro en Chiriquí

Unidades de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá viajaron hasta Madrid, España, para hacer efectiva la extradición de un ciudadano panameño implicado en un caso de secuestro, robo y asociación ilícita.

El hombre está vinculado a un secuestro ocurrido el 3 de febrero de 2017, en un estacionamiento comercial en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

En el hecho, varios sujetos secuestraron a un empresario y pidieron una considerable suma de dinero a cambio de su liberación. Tras una investigación, las autoridades identificaron a uno de los presuntos implicados, quien logró salir del país antes de ser detenido.

Por la activación de los protocolos internacionales de Interpol en 196 países miembros, el sospechoso fue localizado y arrestado en España.

Tras su extradición, el hombre será puesto a disposición del Ministerio Público de Panamá para continuar con el proceso judicial y responder por los delitos cometidos