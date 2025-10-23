Declaran culpable a hombre por homicidio en Pedregal en 2020

Panamá – Un hombre fue declarado culpable por un Tribunal de Jurado de Conciencia, por el homicidio doloso agravado del ciudadano venezolano Jesús Alberto Urdaneta de 31 años, hecho ocurrido el 12 de febrero de 2020 en la calle La Florida de Villa Cecilia, corregimiento de Pedregal, en Panamá Este.

El Tribunal –tras analizar las pruebas periciales, documentales y testimoniales presentadas por la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de la región Metropolitana– determinó la responsabilidad penal del acusado por el crimen del extranjero.

Una vez anunciada la decisión, se estableció que el próximo 11 de noviembre se efectuará la lectura de la sentencia, día en el que se conocerá la cantidad de años de prisión que deberá cumplir el condenado.

La investigación de la Fiscalía estableció que, el día del crimen, Urdaneta se encontraba saliendo del proyecto Urban Terra, ubicado en Pedregal a eso del mediodía, cuando aparecieron dos sujetos en una motocicleta y, sin mediar palabra, uno de ellos baleó mortalmente.

Los proyectiles impactaron a Urdaneta en el lado izquierdo del cuello y en la espalda, por lo que fue trasladado de urgencia a la Policlínica J.J. Vallarino en Juan Díaz.

Dada la gravedad de las heridas, luego de recibir primeros auxilios fue transferido al Hospital Santo Tomás, donde falleció.

No fue sino hasta poco más de un año después que el sospechoso fue aprehendido mediante la operación “Aries”, realizada por el Ministerio Público en coordinación con la Policía Nacional.