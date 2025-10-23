Decomisan 703 frascos de probióticos de contrabando valuados en $28 mil

Panamá- Una gran cantidad de probióticos para damas fue detectada en varias empresas de encomiendas en la provincia de Chiriquí, mercancía que, según la investigación inicial, provenía de compañías que operan en la Zona Libre de Colón (ZLC).

Esto forma parte del operativo “Navidad Sin Contrabando”, en el que inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera llevaron a cabo verificaciones en distintas empresas de encomiendas, logrando la retención de los productos.

Esta mercancía proveniente de la Zona Libre de Colón tenía como destino un comercio en la ciudad de David.

En el conteo se determinó que se trataba de 703 frascos de probióticos con un valor aproximado de 28 mil dólares.

Los productos no contaban con documentos de sustento ni registro sanitario, por lo que fueron decomisados para realizar las investigaciones pertinentes por presunta infracción aduanera.

Paralelamente, en la comunidad de Arco Iris, Colón, durante un operativo de vigilancia y seguimiento, se logró detener un vehículo tipo panel color gris, conducido por un ciudadano panameño.

Con base en el Artículo 1285 del Código Fiscal, se verificó el interior del vehículo, encontrando: 92 cajas de cervezas de diversas marcas y más de 39 litros de licor variado.

El conductor no pudo sustentar la procedencia ni la introducción legal de los productos al territorio fiscal aduanero.

Todas las mercancías fueron retenidas para investigación, y se giraron boletas de citación para iniciar el debido proceso administrativo contra los involucrados.



