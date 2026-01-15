Decomisan gran cantidad de productos falsificados en Colón

Panamá- Una gran cantidad de mercancía presuntamente falsificada fue decomisada en un operativo desarrollado por el Ministerio Público con el apoyo de la Policía Nacional en el sector de Los Cuatro Altos, en las afueras de la ciudad de Colón.

Durante el operativo denominado "Paso Falso", se vinculó a personas que vendían todo tipo de productos, con el delito contra la propiedad intelectual.

Durante la intervención, varios pequeños comerciantes manifestaron que esta actividad representa su único sustento.

Al momento del ingreso a este mercado de buhonerías, los comerciantes desarrollaban sus actividades, por lo que fueron sorprendidos por la acción.

Al final, las autoridades se llevaron de los puestos, varios bultos de mercancía, supuestamente falsificados. Se inicia la investigación de este caso para que los propietarios de los productos incautados prueben que estos cumplen con toda la normativa establecida en la protección a la propiedad intelectual.



