Decomisan gran carga de drogas en contenedor con destino a Europa
Agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) incautaron aproximadamente 330 paquetes de lo que se presume es una sustancia ilícita, en la Bahía de Panamá, ubicada en la provincia de Panamá, área del Pacífico Central. La operación a través de una labor de inteligencia y coordinación entre varias unidades operacionales.
El hallazgo ocurrió cuando la Sección de Inteligencia Portuaria, en conjunto con otras divisiones del Senan, detectó irregularidades en un contenedor transportado a bordo de un buque mercante que transitaba por Panamá con destino final a Helsingborg, Suecia. Tras la verificación, perfilamiento y análisis de la carga, se coordinó con la Fiscalía de Drogas de Panamá para realizar la diligencia de allanamiento y registro del contenedor.
Este operativo forma parte de un esfuerzo más amplio por parte del Senan, que en lo que va del año 2025 ha incautado un total de 40,045 paquetes de sustancias ilícitas. Estas incautaciones se han realizado durante 112 operaciones a nivel nacional.