Decomisan más de 1,400 paquetes de droga en menos de 24 horas

Panamá- Un total de 1,432 paquetes de presunta droga fueron decomisados por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en menos de 24 horas, en medio de dos operaciones distintas.

En la acción más reciente, agentes de la entidad, tras una operación de perfilamiento y verificación, decomisaron 350 paquetes rectangulares de presunta droga que estaban en nueve maletines ocultos dentro de un contenedor cuyo destino final era Buenaventura, Colombia.

Horas antes, el Senan notificó sobre la incautación de 1,082 paquetes de presunta droga y la aprehensión de dos sujetos que viajaban a bordo de una lancha artesanal al sur de La Ermita de San Carlos, en la provincia de Panamá Oeste.

La acción se produjo durante patrullajes de control de tráfico marítimo ilícito, mediante los cuales los uniformados detectaron una embarcación que se desplazaba por las costas de La Ermita en actitud sospechosa, por lo que fue interceptada y asegurada junto a sus ocupantes.

Posteriormente, el Senan coordinó con la Fiscalía de Drogas de Panamá Oeste el traslado de los tripulantes, la presunta droga y la lancha hasta la Base Naval Capitán de Fragata Noel A. Rodríguez, donde se contabilizaron 43 sacos de rayas que en su interior contenían paquetes forrados en plástico azul con la sustancia ilícita, aún por determinar.

En lo que va de este año, el Senan ha decomisado 39,715 paquetes de sustancias ilícitas en 111 operaciones contra el narcotráfico a nivel nacional. “Seguimos con la lucha frontal contra las organizaciones criminales que intentan utilizar nuestros mares y costas para el trasiego internacional de sustancias ilícitas”.

