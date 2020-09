Denuncia a su sobrino por atacar a su hija a punta de mordidas (Video)

Un madre en la comunidad de Chichica, comarca Ngabe Bugle, presentó una denuncia ante las autoridades por violencia de género, esto luego que un sobrino en estado de ebriedad atacara a su hija de 13 años y la mordiera en distintas partes de su cuerpo.

Itza Camarena, afirmó que el hombre llegó borracho el pasado 6 de septiembre a su casa y sin razón alguna comenzó a pegarle, motivo por el que su hija intervino en la situación, lo que causó que este sujeto la atacara de esta inusual manera.

"Fui al Juez de Paz en Chichica el día 7, me puso una cita para el jueves de esa misma semana, no resolviendo nada, demoré todos esos días sin atención médica. No me esperaba eso por parte de un familiar", señaló la madre de la menor.

El caso está siendo investigado por la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), tras ser presentada la denuncia ante esta instancia en la ciudad de David.

Lucy Córdoba, activista de derechos humanos reaccionó a este incidente, pidiéndole a las autoridades que le presten más atención a este tipo de casos, que se han vuelto muy comunes en las áreas de difícil acceso del país.