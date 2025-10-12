Deporte y valores: Fórmula para alejar juventud de la violencia

Panamá- El Complejo Deportivo de Margarita, en las afueras de la ciudad de Colón, fue el escenario donde la Policía Nacional, mediante los programas de prevención que desarrolla en diferentes localidades, reunió a 586 jóvenes como parte de su iniciativa de prevención y valores, utilizando el deporte y la convivencia.

Durante esta actividad, los adolescentes participaron en disciplinas como karate, voleibol, baloncesto y natación, además de compartir con un grupo de Scouts. Todas las dinámicas contaron con el acompañamiento directo de agentes de la Policía Nacional.

Durante el encuentro juvenil celebrado durante el fin de semana, se reforzaron las estrategias de prevención del delito, orientadas a fortalecer los valores y principios en la juventud colonense. Se fomentó el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto, pilares fundamentales para su desarrollo personal y social.

La institución informó que mantiene su compromiso con el bienestar integral de la niñez y adolescencia, promoviendo actividades que alejan a los jóvenes de la violencia y los acercan a entornos positivos, seguros y formativos.

Uno de estos programas de prevención dirigido a niños y jóvenes se ejecuta en la comunidad de Alto de Los Lagos, zona donde se registran incidentes de violencia.

Asimismo, estas acciones preventivas contra la violencia se desarrollan en escuelas y colegios para minimizar el acoso escolar, un fenómeno que causa graves daños a temprana edad y marca la vida de las personas en su etapa adulta.